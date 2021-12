Saranno le piacevoli note swing della HJO Orchestra ad essere “degustate” il prossimo giovedì 16 dicembre in occasione di “CeraSoul”, il concerto promosso e organizzato dal Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC che si terrà al Teatro Bellini di Catania.



Le armonie sonore dei vini incontreranno le note del prestigioso ensemble, il quale, con le musiche più famose delle ere swing, suonate dalle più rinomate orchestre internazionali, riporterà i presenti alle atmosfere degli anni ’30-‘50. Ospite d’eccezione il cantante Antonio Campanella, che eseguirà alcuni dei brani resi celebri da Frank Sinatra.

“Siamo davvero felici di aver dato vita a questo evento che mira a promuovere la cultura del vino e la bellezza della musica – afferma Achille Alessi, presidente del Consorzio – Per questo motivo abbiamo scelto di abbinare i vini di Vittoria DOCG e Vittoria DOC alla musica proposta da HJO Orchestra. Entrambi, infatti, sono due eccellenze riconosciute per eleganza espressiva e forte contemporaneità sebbene abbiano in comune una lunga storia alle spalle”.



Diretta da Sebastiano Benvenuto Ramaci, la HJO Jazz Orchestra, sin dalla sua nascita nel 2012, propone una letteratura musicale resa famosa dalle più importanti Big Band americane dagli anni ’30 fino ad oggi, da DizzyGillespie a CountBasie, Tito Puente, Perez Prado, spaziando dallo swing al jazz, ai ritmi sudamericani, al funk, al pop, alle colonne sonore di cartoni animati, non tralasciando inoltre la rielaborazione di famose musiche soundtrack, con arrangiamenti creati appositamente per l’orchestra.

Il concerto avrà inizio alle ore 19.30 e sarà anticipato da una degustazione dei vini Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC. La degustazione si terrà presso il Teatro Sangiorgi di Catania, dalle ore 15.30 sino alle ore 19. Saranno presenti le seguenti cantine: Valle delle Ferle, Beniamino Fede, Terre di Giurfo, Santa Tresa, Cortese, Valle dell’Acate, Donnafugata, Planeta, Casa Grazia, Tenute Senia, Feudi del Pisciotto, Paolo Calì, Cantine Pepi, Avide, Tenuta Bastonaca, Judeka, Nicosia, Occhipinti, Manenti, COS, Gulfi, Gurrieri, Poggio di Bortolone, Horus.

(All’ingresso del teatro sarà necessario esibire il green pass)

Costi dei biglietti:

€ 25,00 in platea, 1° e 2° anello

€ 20,00 3° e 4° anello

€ 15,00 in galleria

Per info e prenotazioni

Info Biglietteria: 095.7225340 – www.ctbox.it

Vendita on-line: www.ctbox.it – www.boxol.it