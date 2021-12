Le fasi clou dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, nella chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle, a Comiso, sono in programma domani, giornata della vigilia, e lunedì 13 dicembre, quando, invece, cade la solennità in onore della vergine martire. Domani, intanto, alle 9 e alle 11, ci sarà la celebrazione eucaristica in chiesa Madre. A mezzogiorno è in programma il tradizionale “lancio delle noccioline” dalle finestre della canonica di San Biagio, un evento che ritorna dopo che, l’anno scorso, era stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria, con il timore che si potessero creare assembramenti. Alle 17,30, poi, i vespri e la coroncina di Santa Lucia. Quindi, alle 18,30 la santa messa presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali. Al termine della celebrazione la benedizione del pane a forma di occhi. Queste, invece, le funzioni religiose che si terranno lunedì 13, festa di Santa Lucia. Alle 8 la santa messa sarà presieduta da don Angelo Strada, alle 9,30 da don Francesco Forti. Alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Innocenzo Mascali. Nel pomeriggio, alle 16 la celebrazione eucaristica presieduta da don Antonino Puglisi e alle 17,30 quella che, invece, sarà officiata da don Antonio Baionetta. A chiudere gli appuntamenti religiosi la celebrazione eucaristica delle 19 che sarà presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa.