Sono pronti i presepi che animeranno la mostra-concorso promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. I manufatti potranno essere ammirati ogni giorno, a partire da domani, domenica 19 dicembre, sino al 9 gennaio quando, invece, si terrà la cerimonia di premiazione. “Ci riteniamo moderatamente soddisfatti per il riscontro che abbiamo avuto – dice il parroco, il sacerdote Marco Diara – occorre considerare che era la prima edizione e che, purtroppo, siamo ancora alle prese con l’emergenza sanitaria. A ogni modo, oltre che da Ragusa, ci sono partecipanti anche da Giarratana, Chiaramonte e Scicli. Insomma, abbiamo cercato di coinvolgere un po’ tutta la provincia”. I presepi possono essere visitati nei locali parrocchiali dalle 16,30 alle 20,30. Gli elaborati hanno una misura massima di 70 centimetri per la larghezza e di 120 centimetri per la lunghezza. “Per noi – continua don Diara – è molto importante riuscire a catturare l’attenzione dei fedeli anche attraverso il simbolo delle festività natalizie. Sarà possibile ammirare le varie realizzazioni in piena sicurezza. E’ un altro modo per animare la nostra comunità e fare in modo che la stessa possa vivere in maniera piena lo spirito intimo del Natale. Sono tutti lavori molto interessanti che meritano di essere visti. Toccherà poi alla giuria stabilire chi dovrà essere premiato”. La premiazione, come detto, domenica 9 gennaio in parrocchia.