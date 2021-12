Proseguono gli appuntamenti del Natale 2021 proposti dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa con il precipuo obiettivo di dare conforto ai malati. Domani, alle 10, ci sarà la santa messa caratterizzata dalla benedizione dei bambinelli al reparto di Ostetricia dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Lunedì, invece, benedizione dei malati, alle 16, al reparto di Rianimazione sempre al Giovanni Paolo II. Quindi, martedì, alle 10,30, prevista la santa messa al reparto di Cardiologia e la benedizione dei malati in Utic. La santa messa al reparto di Medicina, invece, si terrà mercoledì 22 dicembre alle 10,30. L’ufficio diretto dal sacerdote Giorgio Occhipinti invita tutti a sostenere e confortare le persone che stanno male, a maggior ragione in un Natale come quello del 2021 ancora contrassegnato, purtroppo, dall’emergenza sanitaria.