Venticinque anni di attività al servizio dell’innovazione e della ricerca continua, sempre al passo con le tendenze internazionali più in voga nel campo delle acconciature, dei tagli e dei colori. Antonella Galazzo, titolare dello studio di acconciature “Antonella Hair Style & Beauty” di via Calabria 61/A taglia il traguardo del quarto di secolo. Un risultato importante per la nota hair stylist pozzallese, già acconciatrice ufficiale di shooting fotografici per Tv Sorrisi e

Canzoni, per il Festival di Sanremo e per le selezioni nazionali di Miss Mondo. Una carriera la sua costellata di successi, ma anche di duro lavoro, impegno, studio e sacrifici.

Antonella, pozzallese, classe 1975, inizia a lavorare a 14 anni in un salone da parrucchiera. Desidera imparare l’arte del taglio e delle acconciature, come tante altre giovani apprendiste. Ma lei si distingue subito per il talento, l’intraprendenza e la determinazione. Qualità imprenditoriali, queste, che la portano ad aprire nel 1996, a soli 21 anni, il suo primo salone. Antonella è conscia del fatto che la passione e l’impegno non bastano per affermarsi a un più alto livello: occorre studiare, formarsi, aggiornarsi di continuo, frequentare workshop e acquisire nuove competenze. Non solo nel settore Coiffeur, ma anche in quello della gestione d’impresa e del marketing, della

leadership e della gestione del personale.

Dunque studia e lavora, affinando costantemente le sue capacità tecniche e professionali. Conseguito il diploma di maestro di acconciature femminili e

maschili all’ANAM (Accademia nazionale acconciature miste), dove insegna per diversi anni, frequenta prima l’Accademia internazionale TONI&GUY di Londra (2000-2003), poi l’Accademia TIGI di Milano. Vince diversi premi e concorsi di acconciatura a livello regionale e nazionale. Comincia a collaborare con stilisti di fama internazionale. È sempre più richiesta come acconciatrice nei backstage delle passerelle di moda. Acconcia le modelle per shooting fotografici con Tv Sorrisi e Canzoni. Nel 2015 è tra le acconciatrici ufficiali delle selezioni nazionali di Miss Mondo. Dal 2017 al 2019 vola a Sanremo dove, per l’azienda Vitality’s, cura le acconciature degli artisti e degli ospiti che partecipano al Festival della Canzone italiana. Tre edizioni da record: la prima condotta da Carlo Conti, le altre due da Claudio Baglioni. Sono giornate intense, tra stress e frenesia. Collegamenti e dirette televisive si susseguono senza sosta. Artisti e ospiti devono avere sempre i capelli in perfetto ordine prima di comparire davanti alle telecamere. Ma sono anche giorni ricchi di emozioni e di soddisfazioni personali e professionali per l’hair stylist pozzallese che si racconta sui Social. Mostrando agli oltre 6 mila followers il “dietro le quinte” della più importante kermesse musicale italiana. Tutta Pozzallo ne è orgogliosa.

Intanto, dopo un primo restyling del salone in via Liguria 4 (2004), nel 2014 apre un nuovo studio di acconciature negli ampi ed eleganti locali di via Calabria, dove mette a frutto tutta la sua esperienza internazionale e la sua competenza professionale nella scelta dei servizi, delle migliori aziende e prodotti. I nuovi locali si estendono su una superficie di 150 mq, gli ambienti sono accoglienti, moderni e dotati di nuovi servizi. Come la sala estetica per epilazione laser,

pulizia del viso, massaggi e trucco. L’insegna “Antonella Hair Style & Beauty” diventa sempre più sinonimo di classe e stile nelle acconciature.

Una storia esemplare, la sua, a dimostrazione del fatto che con talento, studio, forza di volontà e impegno si possono raggiungere traguardi professionali

prestigiosi e di grande rilievo nazionale, anche vivendo e lavorando in una piccola cittadina di provincia.

“Venticinque anni di attività professionale sono un traguardo professionale importante – dice Antonella – Voglio perciò condividerli con chi mi è stato vicino in questi anni. Se sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi lo devo anche a molte persone che desidero ringraziare: la mia famiglia, i maestri coiffeur che mi hanno spinta a migliorare di continuo, il mio staff per l’impegno quotidiano e i risultati nel soddisfare le esigenze della clientela. E non da ultimo, i clienti che da 25 anni ci danno fiducia. A loro va il nostro più caloroso ringraziamento”.