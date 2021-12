Contrada Cicimia, territorio di Chiaramonte, nel mirino dei ladri. In appena due giorni, i malviventi hanno preso di mira case private ed aziende agricole. L’ultimo furto si è verificato stanotte: in particolare, ai danni di un’azienda agricola.

Hanno portato via attrezzature agricole, 200 litri di olio e altro. Poi, hanno usato il trattore come ariete per sfondare la saracinesca del garage, ma il mezzo è poi rimasto incastrato.

I residenti della zona continuano a chiedere maggiori controlli da parte delle Forze dell’ordine e lamentano la mancata sicurezza di tutta la zona. L’ultima volta che si è verificato un furto, infatti, è stato nella notte tra sabato e domenica.