“Si è dovuti arrivare a vedere il crollo di una torre faro al Porto di Pozzallo, con il conseguente blocco delle attività che si sarebbe potuto evitare se solo il Governo Musumeci avesse ascoltato le segnalazioni del sottoscritto all’ARS a marzo 2021, per ottenere una proposta di finanziamento. È proprio come il detto siciliano sul furto a Sant’Agata”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commentando la notizia di una deliberazione di finanziamento di 2milioni e 700mila euro per la manutenzione del Porto di Pozzallo.

“Una promessa di finanziamento che arriva dopo quattro anni di inattività, a fine legislatura – continua Dipasquale – e dopo che al Porto si è verificato un disastro ampiamente prevedibile. C’è da rimanere sbalorditi! Stupisce ancora di più sapere che c’è pure chi ringrazia il Governo: per che cosa? Per i ritardi? Per non essersi attivato quando era necessario? Per aver fatto una promessa ora, nel pieno della campagna elettorale?”.

“Secondo me non c’è niente di cui essere grati -conclude – ma c’è da stigmatizzare quattro anni di assen del Governo regionale e da denunciare l’abbandono del Porto di Pozzallo”.