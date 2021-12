Giorgio Drago, chef del ristorante A Varcuzza di Donnalucata mercoledì 22 dicembre ospiterà nella sua cucina lo chef Luca Gulino del ristorante La Fenice di Ragusa. Insieme daranno vita alla cena a quattro mani “Champagne&Chef”

Una serata nata dal desiderio dei due di giovani chef, legati da un’amicizia nata diversi anni fa a Malta, di cucinare insieme divertendosi tra i fornelli.

Una cena briosa per festeggiare insieme le prossime festività natalizie con il calore del periodo più bello dell’anno, i piatti dei due chef in abbinamento agli champagne di alcune famose cantine.

Due stili diversi e interessanti di cucina che si incontrano per realizzare un menu tutto da gustare:

Benvenuti degli chef

Salmone con trunzo di Aci fermentato, taramas, mandorla cruda e yuzu

Terrina di sgombro con salsa, carote e misticanza di Donnalucata

Sfincione con carpaccio di polpo

Tortelli alle sarde, con consommé di pollo e tartufo nero

Ombrina, carciofi, barigoule, zafferano e pil pil

Torta al limone

Mela cola, noci, liquirizia, quinoa e levistico

Mercoledì 22 dicembre ore 20,30

Costo della cena 85,00 €

Info e prenotazioni: +39 3315686212