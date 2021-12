Si terranno domani, 22 dicembre, alle ore 15 in Chiesa Madre, i funerali di Gaetano Benincasa, 44 anni, morto in un tragico incidente che si è verificato ieri sera nella zona di Vaccarizzo-Delfino. Gaetano Benincasa, originario di Palagonia, viveva a Chiaramonte da tempo. Lascia la moglie e il figlio di due anni.

In queste ore sono stati tantissimi gli attestati di cordoglio da parte di chi, in questi anni, l’ha conosciuto. Viene ricordato da tutti come una persona perbene, dedita agli affetti e al lavoro.

L’intera comunità di Chiaramonte è rimasta sconvolta per questa tragica perdita.