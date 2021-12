Entrano nel vivo le iniziative del Natale del Signore nella chiesa Madre di San Giorgio a Ragusa. Dopo l’incontro di preghiera in preparazione al 25 dicembre tenutosi ieri pomeriggio con i ragazzi dell’Acr, programmati gli appuntamenti del giorno della vigilia. Venerdì 24, infatti, alle 18 ci sarà la santa messa al duomo di San Giorgio, alle 22,30 la veglia di Natale nella chiesa delle Benedettine e alle 23,30 la veglia di Natale al duomo. Nel giorno del Natale del Signore, sabato, questi gli appuntamenti: alle 9 la santa messa nella chiesa delle Benedettine, alle 11 e alle 12 le celebrazioni eucaristiche al duomo, alle 17 la santa messa nella chiesa Anime sante del Purgatorio, sempre allo stesso orario, quindi alle 17, la celebrazione eucaristica a San Tommaso apostolo e, quindi, per finire, la messa delle 18 al duomo di San Giorgio a cui farà seguito un omaggio floreale a Maria Santissima. Queste, invece, le iniziative religiose programmate per domenica 26 dicembre, festa della Sacra famiglia. Alle 9 la santa messa nella chiesa delle Benedettine, alle 11 al duomo di San Giorgio. Quindi, alle 17 la santa messa nella chiesa di San Tommaso e alle 18 al duomo di San Giorgio con rinnovo delle promesse matrimoniali e benedizione delle famiglie.