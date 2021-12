Gravissimo incidente stradale questa sera a Comiso. La vittima è il 15enne Biagio Giannì. L’incidente si è verificato intorno alle 19 nella zona industriale di Comiso. Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi, purtroppo inutili. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente.

Biagio Giannì è la seconda vittima per incidente stradale di oggi in provincia di Ragusa. Stamani, ha perso la vita Daniele Caschetto, modicano, autista di un tir. Una tragica vigilia di Natale.