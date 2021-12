Un gravissimo incidente si è verificato poco prima delle 13 sulla Modica-Pozzallo, la SS 194.

Per cause ancora in fase di accertamento, due tir e un’auto hanno avuto uno scontro frontale. Sul posto sta intervenendo anche l’elisoccorso del trauma center di Catania. In particolare, le condizioni di chi era alla guida dell’auto appaiono gravissime.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere, il 118, la polizia.