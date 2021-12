E’ Daniele Caschetto, 44 anni, modicano, la vittima dell’incidente avvenuto poco prima delle 13 sulla Modica-Pozzallo, la SS 194, poco prima dell’ingresso della zona commerciale. L’uomo era alla guida del camion di colore giallo e trasportava merce per i supermercati. Lascia la moglie e due figli adolescenti.

Per cause ancora in fase di acceramento, si è scontrato contro un furgoncino, con a bordo due persone, entrambe trasportate al Maggiore di Modica.

Anche l’autista del furgoncino è in gravi condizioni, ha riportato ferite e traumi multipli. Il camionista del secondo tir e un 38enne di Biancavilla, anche lui in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La vittima è morta sul posto, nonostante l’intervento dell’elisoccorso.

Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di Giornale Ibleo.