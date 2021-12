Un plauso ed un ringrazimento particolare va a tutti i sanitari, gli infermieri, i volontari e gli amministrativi impegnati all’HUB di Ragusa dove non si conoscono più orari e si lavora ininterrottamente dalla mattina alla sera, per smaltire le richieste.

Il responsabile dell’HUB di Ragusa, il Dott. Biagio Aprile, nella giornata di lunedi doveva far osservare un turno solo di mattina, ma quando si sono presentati all’ingresso migliaia di persone ha chiesto ed ottenuto una deroga dalla Direzione ed ha lasciato aperto l’HUB per l’intera giornata.

Ci permettiamo come redazione, ritenendo di fare cosa gradita a tutti i lettori, di rivolgere un particolare e affettuosissimo ringraziamento a tutti i lavoratori dell’HUB per quanto stanno facendo che va sicuramente ben oltre il mandato loro conferito. Il nostro editore ha affrontato proprio ieri il turno di vaccinazione per la terza volta ed ha constato personalmente efficienza e professionalità da parte di tutti, ed ha rivolto personalmente il proprio ringraziamento al Dott. Biagio Aprile.

Va anche detto che la comunità sta reagendo in modo fantastico, con grande fiducia nei confronti dei sanitari e con grande pazienza. E’ oramai orientamente diffuso, univoco e totalitario che non esiste altro rimedio se non la vaccinazione per fermare questo virus o quantomeno per limitarne i danni. Confidiamo dunque nelle risorse della nostra sanità iblea per raggiungere gli obiettivi minimi prefissati.