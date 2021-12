Alle ore 08:26 di oggi la squadra operativa del distaccamento di Vittoria, è intervenuta sulla S.P.2 Vitoria-Acate, per soccorso a persona.



Nel sito del lavaggio annesso al distributore, Tamoil, presumibilmente per effettuare attività di pulizia di una autocisterna che trasportava gasolio, due operai sono scesi all’interno della stessa, e sono rimesti storditi dai vapori.



Personale vigilfuoco è riuscito a passare le maschere collegate agli autoprotettori in dotazione alle squadre VV.F.ai due malcapitati, tirati fuori, gli stessi sono stati consegnati al personale del 118 che per precauzione aveva interessato l’elisoccorso, viste le condizioni sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vitoria, e personale del servizio di prevenzione della ASP di Ragusa.