Schizzano i positivi in provincia di Ragusa. I dati di oggi, 1 gennaio, parlano di un aumento esponenziale dei casi. Sono 2358 i positivi totali in provincia, di cui 2.307 in isolamento domiciliare e 42 ricoverati in ospedale, 7 Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria.

In aumento il numero delle persone guarite dal coronavirus che sono 20.248 e il numero dei morti rimane stabile a 384.

I dati per Comune:

26 Acate

38 Chiaramonte Gulfi

131 Comiso

6 Giarratana

88 Ispica

441 Modica

7 Monterosso Almo

158 Pozzallo

853 Ragusa

46 Santa Croce Camerina

97 Scicli

416 Vittoria

Dei 42 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa, 16 si trovano nel reparto di Malattie Infettive e 18 in area grigia, 1 in Rianimazione, 1 in Neurologia all’ospedale Guzzardi di Vittoria, 1 in Chirurgia Vascolare e 4 in medicina e 1 in Ostetricia e 1 al Pronto Soccorso. Per quanto riguarda i test, ne sono stati eseguiti in totale 818.185.