Si registra un decesso a causa del covid in provinci aid Ragusa oggi, 6 gennaio. Si tratta di un uomo di 62 anni di Chiaramonte, non vaccinato, ricoverato al Giovanni Paolo II di Ragusa. Sale quindi a 286 il numero dei morti. I positivi sono 4293 di cui 4.234 si trovano in isolamento domiciliare e 50 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 8 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid.

Sale anche il numero dei guariti che arriva a 20.556.

I dati per Comune:

55 Acate

94 Chiaramonte Gulfi

248 Comiso

9 Giarratana

139 Ispica

747 Modica

7 Monterosso Almo

206 Pozzallo

1.482 Ragusa

125 Santa Croce Camerina

247 Scicli

875 Vittoria

Dei 50 ricoverati, 38 si trovano all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa,16 nel reparto di Malattie Infettive, 19 in Astanteria Covid e 3 in Terapia Intensiva. Mentre al Guzzardi di Vittoria sono 12, di cui: 11 in Medicina e 1 in Pediatria.