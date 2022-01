Bruno Zagami ci ha lasciati. In questo inizio d’anno, il terzo anno della pandemia, dobbiamo registrare la scomparsa di Bruno Zagami, che dopo una lunga malattia, dopo tante sofferenze fisiche, si è spento in Ospedale a Modica. Ricordiamo Bruno Zagami come ispettore superiore della Polizia stradale, insignito, dopo il pensionamento, Cavaliere della Repubblica.

È stato eletto consigliere comunale in una lista civica ed ha servito con grande impegno e serietà la collettività ragusana. Lo ricordiamo soprattutto per il suo tratto gentile, affabile, sempre conciliatore, che gli ha consentito di svolgere con grandissimo apprezzamento una esperienza politica dedita al servizio delle istituzioni. La famiglia, la moglie e due figli, oramai adulti, lo hanno amorevolmente assistito fino alla fine. Formuliamo vivissime condoglianze a nome dell’editore e della nostra redazione.