E’ in fase di svolgimento in questi giorni, al porto turistico di Marina di Ragusa, e proseguirà fino a oggi, 6 gennaio, il tradizionale clinic natalizio della classe Optimist organizzato dal Circolo velico Kaucana. A guidare questa interessante fase di preparazione l’istruttore Dragan Gasic, socio onorario del Cvk e coach del circolo velico Barcola e Grignano che vanta fra i propri atleti anche Lisa Vucetti, laureatasi campionessa del mondo a squadre nel 2021. Sono una quindicina gli atleti che stanno prendendo parte con entusiasmo al clinic. Gasic è affiancato dagli istruttori federali del Cvk Anthony Mormina e dall’istruttore argentino, nuovo arrivato al Cvk, Julian Augusto De Mare. “Si apre con il clinic – dice il presidente del sodalizio velico, Pippo Causapruno – la nuova stagione agonistica del Cvk che vedrà il sodalizio ibleo impegnato anche nell’organizzazione di manifestazioni di rilevanza regionale e nazionale che si svolgeranno nella splendida cornice del porto turistico di Marina di Ragusa, base invernale per gli allenamenti delle squadre agonistiche del Cvk”. Il 2021, nonostante l’emergenza sanitaria, è risultato un anno particolarmente proficuo per il Circolo velico Kaucana che ha dato, ancora una volta, prova delle proprie capacità organizzative, meritando stima e fiducia da parte dei vertici degli organismi federali della vela italiana. Per il futuro, l’impegno è quello di puntare sulla crescita e valorizzazione dei talenti in erba del territorio ibleo.