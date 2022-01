Tutto pronto per l’apertura del nuovo HUB vaccinale, che si aggiunge a quello dell’ex ospedale Civile, che sorgerà nel Centro direzionale ASI, alle spalle della postazione dedicata al drive in.

La somministrazione dei vaccini inizierà lunedì 17 gennaio 2022 con orari e giornate indicate sul sito dell’ASP.

L’HUB del Centro Asi, con ampi spazi interni ed esterni, effettuerà la vaccinazione per la fascia di età dai 12 anni in su.

L’HUB dell’ex ospedale Civile – ingresso da piazza Caduti di Nassiriya, non più da via Ing. Migliorisi – esclusivamente per la vaccinazione del target 5 – 11 anni.

I due HUB saranno in grado di soddisfare l’utenza ragusana.

L’Azienda informa che tutti i prenotati, per lunedì 17 gennaio, saranno, automaticamente, spostati al nuovo Centro vaccinali.