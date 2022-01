A seguito dell’aumento dei soggetti positivi in isolamento domiciliare, l’Azienda Sanitaria di Ragusa, supportata dalla recente Circolare Ministeriale n. 60136 de! 30/12/2022 -, ha autorizzato la possibilità di effettuare un tampone antigenico rapido – di fine isolamento – per i soggetti asintomatici – anche nelle strutture private – Farmacie/laboratori Analisi. Quest’ultime devono attivare, per i suddetti soggetti – slot di prenotazione dedicati, in orari e spazi esclusivamente a loro riservati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nello specifico, i suddetti soggetti, potranno rivolgersi alle strutture private se sono trascorsi:

n. 7 giorni dal primo tampone positivo – se vaccinati con ciclo completo – oppure 10 giorni dal primo tampone positivo – se vaccinati con una sola dose o con seconda dose da più di 120 giorni – oltre che non vaccinati .

Inoltre, i dati relativi ai test antigenici rapidi eseguiti dalle farmacie e laboratori analisi autorizzati, dovranno essere puntualmente rendicontati sul portale regionale SIRGES.

Nel caso di esito negativo del tampone, l’interruzione dell’isolamento domiciliare sarà disposta dal MMG/PLS su richiesta del cittadino; per gli stranieri, non residenti e non domiciliati la richiesta andrà inoltrata al Dipartimento di Prevenzione.