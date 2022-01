L’Azienda Sanitaria di Ragusa comunica che, a partire, da domani – 25 gennaio – l’HUB vaccinale ex ospedale Civile – dedicato alla vaccinazione pediatrica – 5/11 anni – sarà operativo nell’HUB vaccinale del Centro ASI.

L’HUB pediatrico avrà un ingresso dedicato, infatti si accederà dal piazzale dove si effettuano i test rapidi in modalità drive in. Per gli orari basterà consultare il sito o visitare la pagina Facebook dell’ASP Ragusa.

La nuova logistica renderà ancora più agevole e fruibile il servizio di vaccinazione anti Covid -19.