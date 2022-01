Fuoriuscita di metano via ing. Migliorisi a Ragusa, alle spalle dell’ospedale civile a seguito di lavori di scavi. Sul posto i Vigili del Fuoco e ditta manutenzione rete metano. Sarebbero stati evacuati per precauzione gli uffici Asp e Arpa.

L’odore di gas è stato avvertito in gran parte della città. Tante chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco.

Per fortuna, la fuorisciuta è stata chiusa da pochi minuti.