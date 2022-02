Proporranno un programma ricco e vivace: Inner Urge di Joe Henderson, Adriana di Giuseppe Trovato, Confirmation di Charlie Parker, We can’t always change things di Marco Caruso, Ballad Jarrett di Kenny Garrett, Joe Black e Song of Hope di Marco Caruso, Well you needn’t di Thelonius Monk, In a Sentimental Mood di Duke Ellinghton, Tyner Blues di Alberto Amato. Come per ogni appuntamento di Ibla Classica, rassegna fondata dal maestro Giovanni Cultrera, viene dato spazio ai giovani. L’Agimus ha siglato una convenzione con il liceo musicale Verga sia per l’alternanza scuola-lavoro e sia per ospitare gli allievi del liceo che si esibiranno durante la stagione. Per questa domenica i giovani alunni che saliranno sul palco sono tutti sassofonisti: Marco Caruso, Eduardo Figura e Danilo Gennuso. La stagione concertistica di Ibla Classica International ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa, ed è in collaborazione con Qirat, sponsor Rc Collection, Reale Mutua Agenzia di Ragusa e Rosso di Sicilia. Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – [email protected]