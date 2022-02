Si prepara l’edizione 2022 del Concorso Nazionale di Poesia Città di Chiaramonte Gulfi-Premio Sygla, quest’anno giunto alla XIV edizione. E’ online, infatti, il bando di partecipazione e anche quest’anno, l’evento è organizzato dall’associazione culturale l’ArciVersi con l’ausilio dello sponsor tecnico “Sygla”.

Direttore artistico della manifestazione, il poeta Sergio D’Angelo che, insieme ad Alessandro D’Amato, Giovanni Catania, Salvatore Fazzino e Carlo Blangiforti dell’Associazione l’ArciVersi, dichiara: “E’ un’edizione rinnovata, davvero speciale e quest’anno ci avvaliamo di importanti collaborazioni. Il montepremi per il vincitore unico è veramente importante. Siamo orgogliosi di aver avuto insieme a noi importanti collaborazioni che stanno portando lustro al nostro concorso”, dichiara.

Ricordiamo che il Concorso, uno dei più prestigiosi e longevi della Sicilia, è stato insignito nel 2015 dalla Medaglia di Bronzo del Senato della Repubblica. Quest’anno, grandi novità, soprattutto per quanto riguarda i vincitori delle varie categorie di partecipazione e un importante montepremi per il vincitore unico del concorso.

Sono 4 le categorie a cui si può accedere: la sezione A, premio “Despar Sicilia” è riservata ai ragazzi che non abbiano ancora compiuto i 18 anni d’età. La partecipazione a questa categoria è gratuita. Ogni concorrente può inviare fino a un massimo di due componimenti, all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o [email protected], indicando nel campo “Oggetto” dell’e-mail la/e sezione/i alla/e quale/i si intende partecipare.

Sono previsti dei premi per i primi tre classificati, consistenti in altrettante pregiate Penne Sygla in legno d’ulivo, prodotte artigianalmente da Salvatore Fazzino, il “patron” di Sygla.

1° Classificato Penna Modello Liolà

2° Classificato Penna Modello Tuzza

3° Classificato Penna Modello Nyca

+ 5 menzioni d’onore (Targa in legno, prodotta artigianalmente).

SEZIONE B – PREMIO ‘STUDIO CONSULENZA DEA’

Riservata ai concorrenti dai 18 anni già compiuti.

(quota di iscrizione: 5 €). Ogni concorrente può inviare fino a un massimo di due componimenti all’indirizzo

di posta elettronica [email protected] o [email protected], indicando nel campo “Oggetto” dell’e-mail la/e sezione/i alla/e quale/i si intende partecipare. Sono previsti dei premi per i primi tre classificati consistenti in altrettante pregiate Penne Sygla in legno d’ulivo, prodotte artigianalmente, nell’ordine:

1° Classificato Penna Modello Milord

2° Classificato Penna Modello Corrado

3° Classificato Penna Modello Cygar

+ 5 menzioni d’onore (Targa in legno, prodotta artigianalmente).

SEZIONE C – PREMIO ‘FO.CO. ONLUS’ – PREMIO SPECIALE TERRA MATTA (riservata a poesie inedite in dialetto siciliano) (quota di iscrizione: 5 €). Aperta a tutte le fasce di età. Ogni autore può partecipare con due componimenti a tema libero, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

Ogni concorrente può inviare fino a un massimo di due componimenti all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o [email protected], indicando nel campo “Oggetto” dell’e-mail la/e sezione/i alla/e quale/i si intende partecipare. Sono previsti dei premi per i primi tre classificati consistenti in altrettante pregiate Penne Sygla in legno d’ulivo, prodotte artigianalmente, nell’ordine:

1° Classificato Penna Modello Mimì

2° Classificato Penna Modello Enzo

3° Classificato Penna Modello Marcello

+ 5 menzioni d’onore (Targa in legno, prodotta artigianalmente).

SEZIONE D – Libro edito in lingua italiana – PREMIO ‘CENTRO ACUSTICO SENTO’

Aperta a tutte le fasce di età. Riservata al libro edito di poesia in lingua italiana, con data di stampa successiva al 1° gennaio 2016 (NON è obbligatorio il codice ISBN) (quota di iscrizione: 5 €).

Ogni concorrente può partecipare con un solo libro. Ciascun libro con il quale si partecipa al concorso dovrà essere inviato sia in formato pdf (non saranno ammessi altri formati digitali, PENA ESCLUSIONE dal concorso), trasmettendone copia all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o [email protected], sia in copia cartacea, da spedire presso il seguente indirizzo: Ass.ne Culturale l’Arciversi, c/o Hybla Caffè, Corso Umberto, 29 – 97012 Chiaramonte Gulfi (Rg) {all’interno della busta contenente il libro dovrà essere inserita la scheda di partecipazione debitamente compilata ea la copia della ricevuta di iscrizione}.

Sono previsti dei premi per i primi tre classificati consistenti in altrettante pregiate Penne Sygla in legno d’ulivo, prodotte artigianalmente, nell’ordine:

1° Classificato Penna Modello Milord

2° Classificato Penna Modello Corrado

3° Classificato Penna Modello Cygar

+ 5 menzioni d’onore (Targa in legno d’ulivo, prodotta artigianalmente).

Sono previsti dei PREMI SPECIALI, tra i quali la proclamazione di un vincitore assoluto, che si aggiudicherà il “Premio Sygla”:

PREMIO SYGLA – VINCITORE ASSOLUTO

Al termine del Concorso Nazionale di Poesia ‘Città di Chiaramonte Gulfi – Premio Sygla’, gli organizzatori decreteranno il vincitore assoluto del Premio Sygla, prescelto tra i vincitori delle quattro sezioni del Concorso, cui sarà attribuita una somma pari a € 500,00.

PREMIO SPECIALE ‘ARTI GRAFICHE MARTORINA’

Tra tutti i libri partecipanti alla sezione D – Libro edito di poesie in lingua italiana, sarà proclamato il “Premio speciale ‘Arti Grafiche Martorina’” all’opera che sarà caratterizzata dalla migliore veste grafica. È previsto un unico premio, consistente in una Targa Speciale, realizzata e offerta da Grafiche Martorina.

PREMIO SPECIALE ‘RACCONTAMI DI TE’

Tra tutte le poesie partecipanti alle sezioni A, B, C, una giuria di esperti assegnerà il “Premio speciale ‘RACCONTAMI DI TE” alla poesia che più di altre è stata in grado di narrare i sentimenti suscitati dal rapporto con una persona cara.

Questa poesia e le vincenti delle sezioni A, B e C ispireranno gli artisti di “Raccontami di te” alla realizzazione di altrettanti quadri d’autore. I quadri e le poesie saranno pubblicati sul portale www.raccontamidite.com, con speciale menzione, ed entreranno a far parte del catalogo d’arte edito in occasione dell’edizione 2022 di «Raccontami di te» e saranno esposti nella prima mostra dedicata all’iniziativa culturale.

Gli autori delle quattro poesie vincitrici riceveranno in omaggio una copia cartacea del catalogo. L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il numero e l’entità dei premi da assegnare. Il montepremi complessivo del Premio è pari a € 3.000,00

Ogni autore potrà partecipare a più sezioni del concorso, previo pagamento dalla quota di iscrizione prevista da ciascuna sezione (solo la partecipazione alla sezione A è gratuita). La quota di partecipazione a ciascuna sezione del concorso è pari a 5 €, indipendentemente dal numero di poesie con cui si concorre.

Il giudizio delle Commissioni giudicatrici è insindacabile. Le giurie sono composte come segue:

– Sezione A: Lucia Barbagallo, Desirée Cilia, Miriam Monaco, Marco Nicosia, Giusi Zingale;

– Sezione B: Marilina Giaquinta, Carmela Laratta, Sergio Russo, Emir Sokolović, Camilla Ziglia;

– Sezione C: Angelo Abbate, Laura Maria Caponetti, Donatella Carbonaro, Bernardo Carollo, Santina Lazzara;

– Sezione D: Davide Rocco Colacrai, Gaetano Magro, Giuseppe Manitta, Adriana Tasin, Carlo Tosetti.

Per informazioni sul concorso contattare i seguenti recapiti:

tel: 3385656655 – e-mail: [email protected] – [email protected]

facebook: Concorso Nazionale di Poesia Città di Chiaramonte Gulfi – Premio SYGLA

Per tutte le informazioni e per scaricare la scheda di partecipazione da compilare per partecipare consultare il sito: www.arciversi.it.