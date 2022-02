Due decessi in provincia di Ragusa a causa del covid. Sale a 479 il numero dei decessi in provincia dall’inizio della pandemia.

I positivi in totale sono 4477 di cui 4372 si trovano in isolamento domiciliare, 79 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria, 26 nella Rsa e 0 in Foresteria.

I dati per Comune:

100 Acate

60 Chiaramonte Gulfi

412 Comiso

53 Giarratana

281 Ispica

750 Modica

28 Monterosso

312 Pozzallo

1027 Ragusa

198 Santa Croce Camerina

345 Scicli

807 Vittoria

Dei 79 ricoverati, 23 si trovano a Ragusa, nel reparto di Malattie Infettive e 12 in area grigia, 5 in Rianimazione; Ospedale Busacca di Scicli: 1 in lungodegenza; Ospedale Vittoria: 20 in medicina; Ospedale Modica: 8 nel reparto di Malattie Infettive.

Sale a 54.741 il numero dei guariti.