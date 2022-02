Da 5 anni a questa parte, con il patrocinio del Comune di Modica, l’Associazione Artisti associati si occupa dell’organizzazione del Carnevale, ricorrenza amata da adulti e bambini, che possono godersi per qualche giorno il rischio di abbandonare i propri paradigmi e concedersi al rito.

La manifestazione 2022, che quest’anno gode della collaborazione dell’Associazione The Bridge e della cooperazione della Fondazione Teatro Garibaldi, ridarà voce alla tradizione dell’Antico Carnevale della Contea di Modica lasciataci dal nobile letterato Serafino Amabile Guastella, tanto amato da Sciascia e Bufalino. Guastella, denominato “Il Barone dei Villani” per la sua esigenza di una letteratura realistica che trasmettesse il malessere sociale e umano dei “villani” avviliti e ridotti a una forma di nichilismo plebeo, a metà strada tra narratore ed etnologo, a fine Ottocento si apprestava a raccontare usi e costumi del Carnevale nella nostra amata Contea.

Sarà il 25 Febbraio alle ore 18:30 – Piazza Matteotti – l’inaugurazione della manifestazione dove prenderanno vita le installazioni scenografiche con musica e giochi di luce per tutta la piazza e dintorni e il vernissage della collettiva “Elogio alla trasformazione” allestita nell’androne di Palazzo Esposizioni (ex Caserma) che terminerà nel cortile interno con la proiezione dei video che documentano tutto il lavoro di produzione svolto in questi cinque anni. In mostra: Salvo Catania Zingali, Giuseppe