Nel corso dei consueti servizi proiettati dalla Compagnia di Ragusa sul territorio per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri della Sezione Radiomobile del capoluogo ibleo hanno arrestato la scorsa settimana un quarantenne ragusano. L’uomo, disoccupato e con precedenti specifici, è stato sorpreso dai Carabinieri aggirarsi nel centro città con fare stranamente circospetto al punto da indurre i militari a fermarlo per un normale controllo di polizia. Immediatamente l’uomo ha mostrato cenni di irrequietezza e malcelato nervosismo, motivo per cui l’accertamento è stato portato ad un più approfondito livello e si è proceduto alla perquisizione personale cui si è aggiunta quella domiciliare. A casa dell’uomo i sospetti dei Carabinieri hanno trovato evidente conferma. Sono stati infatti rinvenuti complessivamente 300 grammi di marijuana confezionati anche sottovuoto e pochi grammi tra hashish e cocaina oltre a denaro contante, verosimilmente provento dello spaccio, e il materiale con cui il soggetto confezionava lo stupefacente per lo smercio sulla piazza. Successivi e più approfonditi accertamenti hanno inoltre permesso di appurare come l’arrestato, poi condotto ai domiciliari su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, percepisse il reddito di cittadinanza lucrando tuttavia dall’illecita attività di spaccio.

Il risultato, interessante dl punto di vista investigativo dal momento che consente ai Carabinieri di Ragusa di proseguire nell’impegnativa ricostruzione della rete dello spaccio cittadino, conferma ancora una volta la fattiva presenza sul territorio dell’Arma, attraverso cui i militari riescono a mantenere costantemente monitorato il territorio cogliendo in tempo i segnali che da esso provengono e intervenendo tempestivamente come nel caso di oggi.