Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, rispondendo all’appello di Papa Francesco, ha ritenuto opportuno sollecitare l’intera comunità ecclesiale alla preghiera affinché il Signore conceda il dono della Pace in Ucraina e nel resto del mondo. In concomitanza con l’inizio della Quaresima, dal 2 al 5 marzo, si terrà una Quarantore di preghiera per la Pace. In tutte le parrocchie sarà esposto solennemente il Santissimo Sacramento e i fedeli saranno invitati a sostare in preghiera.

La volontà del vescovo è quella di «far sentire alla Chiesa la responsabilità della preghiera», accom-pagnandola «con gesti profetici» affinché l’invocazione «sia autentica». Per questo, monsignor La Placa ha anticipato che, nel messaggio che invierà in occasione dell’inizio della Quaresima, inviterà tutti a «esercitarsi nell’arte del perdono». «Sarà l’occasione – ha spiegato il vescovo – per verificare l’autenticità della nostra preghiera e intanto per chiedere con forza che al più presto cessino le armi».