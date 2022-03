“Assolto per non avere commesso il fatto” e disposta la scarcerazione immediata per Davide Corallo, all’epoca dei fatti carabiniere, accusato di avere ucciso il cuoco modicano Peppe Lucifora, il 10 novembre del 2019. Lo ha deciso la Corte di Assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau) davanti alla quale Corallo era a giudizio con rito abbreviato condizionato alla integrazione probatoria testimoniale di due professionisti, il medico legale Maurizio Saliva e Luciano Garofano, biologo ed ex comandante del Ris di Parma, generale in congedo.