Alle ore 01.30 di oggi la sala operativa di questo Comando, ha disposto l’invio della squadra operativa del distaccamento di Vittoria, ed il contemporaneo invio della squadra operativa delle sede di Ragusa, per un incendio auto in via Roma a Comiso.

Erano in fiamme una Ford Cmax, ed una Mito Alfa Romeo, il fumo e le fiamme si sono propagati ai prospetti di due abitazioni, che hanno subito dei danni e gli occupanti una coppia ed una signora sono state affidate alle cure mediche.

Data l’entità del sinistro è stato disposto l’invio di una ulteriore squadra dal distaccamento aeroportuale di Comiso.

Le operazioni di soccorso si sono concluse all’alba, sul posto personale del 118, e personale della Polstato per gli accertamenti del caso.