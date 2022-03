Ancora un decesso in provincia di Ragusa a causa del covid. Salgono a 491 i decessi a causa della pandemia in provincia.

I positivi in totale sono 3955 di cui 3910 si trovano in isolamento domiciliare, 45 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria. I guariti salgono a 58.076.

45 i ricoverati, così suddivisi. Ospedale Ragusa:10 nel reparto di Malattie Infettive, 10 in area grigia, 2 in Rianimazione; Ospedale Vittoria: 11 in medicina Covid e 1 in Pediatria; Ospedale Modica: 5 nel reparto di Malattie Infettive, 5 in area grigia e 1 in Chirurgia. Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 1.020.746.

I dati per Comune:

130 Acate

74 Chiaramonte Gulfi

386 Comiso

18 Giarratana

241 Ispica

852 Modica

22 Monterosso

321 Pozzallo

726 Ragusa

124 Santa Croce Camerina

362 Scicli

654 Vittoria