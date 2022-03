Ancora un decesso in provincia di Ragusa a causa del covid.

Sale quindi a 495 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid 19 decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i dati del contagio, i positivi complessivamente sono 4.009 (mentre ieri erano 3.960) e, di questi, 3.945 si trovano in isolamento domiciliare, 46 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria e 18 in Rsa Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 1.029.662.

I dati per Comune:

Acate 196 (+24),

Chiaramonte Gulfi 92 (-6),

Comiso 351 (-2),

Giarratana 19 (=),

Ispica 249 (-8),

Modica 923 (+7),

Monterosso Almo 27 (+7),

Pozzallo 321 (-5),

Ragusa 725 (+4),

Santa Croce Camerina 87 (-16),

Scicli 428 (+14),

Vittoria 527 (+4).

Dei 46 ricoverati, 26 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 10 nel reparto di Malattie Infettive, 11 in Astanteria Covid e 5 in Terapia Intensiva. All’ospedale Maggiore di Modica sono ricoverati 10 pazienti: 8 in Malattie Infettive, 1 in Area Grigia e 1 in Chirurgia. Mentre al Guzzardi di Vittoria sono 10: 8 in Medicina Covid e 2 in Pediatria. Salgono a 59.431 i guariti.