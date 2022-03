Proseguono le celebrazioni nella parrocchia del Santissimo Salvatore in onore di San Giuseppe. Oggi, alle 19, la santa messa sarà celebrata dal sacerdote Mauro Nicosia e sarà animata dalla parrocchia San Paolo di Ragusa. Domani, invece, alle 9 ci sarà la santa messa e, a seguire, fino alle 12, l’adorazione eucaristica. Alle 19 è in programma la santa messa celebrata dal canonico Giuseppe Ramondazzo e animata dalla parrocchia Beato Clemente Marchisio di Ragusa. Giovedì ci sarà la santa messa, alle 9, e a seguire fino alle 12 l’adorazione eucaristica. Alle 19 la funzione religiosa sarà celebrata dal sacerdote Filippo Bella e sarà animata dalla parrocchia Maria Santissima Nunziata di Ragusa. Venerdì 18 marzo, giorno della vigilia della solennità liturgica in onore del patriarca, ci sarà alle 9 la santa messa e, a seguire, la Via Crucis. Alle 19, la santa messa sarà celebrata dal sacerdote Luigi Diquattro e animata dalla parrocchia Angelo Custode di Ragusa. A seguire è in programma l’adorazione comunitaria parrocchiale.