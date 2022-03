E’ un giovane rumeno di 27 anni la vittima dell’incidente di oggi sulla Ragusa-Mare avvenuto intorno alle 13,30. Si chiamava Vlad Casaciuc, viveva a Marina di Ragusa. Lavorava in una palestra della frazione marinara ed era molto conosciuto per il suo grande amore per lo sport e le moto.

Abitava a Ragusa da tantissimi anni, da quando ne aveva 12, insieme alla madre e alla sorella. Era un instrutture di fitness, da tutti conosciuto come un bravissimo ragazzo.