“Non era il modo migliore per entrare in Consiglio comunale, ovvero quello di dover sostituire un caro amico, che per motivi di salute ha rassegnato le sue dimissioni da consigliere, cui va il mio augurio di pronta guarigione, ma sono sicuramente onorato di far parte del civico consesso di Ragusa, e spero di poter dare un contributo fattivo”.

A distanza di qualche settimana dal suo insediamento Giornale ibleo ha incontrato il neo consigliere comunale di Ragusa, Emilio Dimartino. Candidato nella lista di “CassìSindaco”, non era stato eletto per pochi voti. “Non sono un politico e non lo voglio diventare. Svolgo una professione delicata che cerco di onorare giorno per giorno con il massimo della mia onestà intellettuale e con grandissimo impegno.

Sento tuttavia nell’impegno per la città un’ occasione per potere dare un piccolo contributo fattivo per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, aumentare le opportunità di lavoro per i giovani, migliorare le opportunità di quanti hanno effettivamente bisogno di trovare risposte da parte dell’Ente pubblico.

Porterò dunque in questo consiglio l’esperienza e la voce di un ragazzo che lavora, a contatto con una collettività fatta di giovani che non vogliono andare via e cercano proprio nel rilancio della città un’ opportunità per crescere e fare qualcosa di buono”.

Auguriamo ad Emilio Dimartino ed a tutti i consiglieri comunali di Ragusa, di maggioranza e di minoranza, di fare bene, e di prendere scelte oculate in un momento molto triste per l’umanità.