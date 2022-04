A partire da oggi 1° aprile 2022 all’ASP di Ragusa, nel “SERVIZIO AL CITTADINO ON-LINE”, sono stati aggiunti due nuovi servizi.

Queste illustrate di seguito le procedure:

Gestione esenzione ticket per reddito:

Clicca su: Richiedi online l’esenzione ticket per reddito;

Scarica il modulo di esenzione che trovi all’interno del servizio;

Compilalo e allegalo insieme al documento di riconoscimento;

Una volta effettuata la richiesta, attendi il riscontro dell’ufficio di competenza tramite mail o consulta il portale.

Gestione sanzioni COVID:

Clicca su: Richiesta sgravio sanzione per inadempienza vaccinale e segui le istruzioni.

(N.B. lo sgravio può essere richiesto solo se l’utente ha effettuato una vaccinazione all’estero e non è stata registrata, oppure se l’ASP ha effettuato in ritardo la vaccinazione domiciliare o se la propria esenzione non risulta sul sistema informatico nazione).

Per effettuare la richiesta è necessario disporre della raccomandata inviata dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di due semplici servizi on line che in poco tempo consentono di effettuare l’operazione direttamente da casa e che si inseriscono nel percorso di Transizione Digitale della Pubblica Amministrazione e dell’ASP di Ragusa in particolare.

La proceduta on-line è semplice e basta collegarsi con un pc, smartphone o tablet sul sito dell’ASP. Lo sportello on- line è sempre attivo.

In caso di richiesta di assistenza si può inviare una mail all’indirizzo: [email protected] oppure chiamare al numero di telefono: 0932658758.

Per accedere ai servizi: “Servizi Online” cliccare in alto a sinistra sulla home del sito https://www.asp.rg.it/servizi-online/ oppure sui canali social dell’ASP: Facebook e Instagram. Inoltre, a breve, saranno pubblicati – sito e Facebook – due video tutorial che illustreranno passo dopo passo come funziona il servizio.

Gli attestati di esenzione in scadenza riguardano le seguenti categorie: