La provincia di Ragusa si arricchirà, a partire da domani venerdì 22 aprile, di un nuovo centro di formazione ed addestramento per la sicurezza sul lavoro promosso da Federsicurezza Italia. Si tratta di Parallelo 45. Il centro sarà in grado di garantire una selezione completa di corsi di formazione, per i lavoratori e per i datori di lavoro, in grado di soddisfare i principali adempimenti legislativi imposti alle aziende in materia di sicurezza e salute, e ampiamente regolamentati dal D.Lgs. 81/2008. La giornata di venerdì, voluta fortemente da Maurizio Termini, referente di Ragusa per Parallelo 45, permetterà di presentare l’offerta formativa completa a cui d’ora in poi si potrà accedere anche in provincia di Ragusa e in Sicilia soddisfacendo l’obbligo legislativo che riguarda tutte le aziende presenti sul territorio. Le tipologie di corsi offerte dal nuovo centro di formazione Parallelo 45 di Ragusa infatti, vanno dagli addestramenti specifici, ai corsi per gli addetti alle emergenze, corsi di formazione necessari per l’utilizzo di attrezzature di lavoro, formazione completa per alimentaristi, corsi per dipendenti e per datori di lavoro ma non solo. Venerdì 22 aprile, presso la nuova sede, situata nella prima fase della zona industriale di Ragusa (viale 7 n.8), è stata organizzata una mattinata di incontri per presentare la nuova realtà formativa. A partire dalle ore 11, dopo rinfresco e benvenuto, il referente di Parallelo 45 di Ragusa, Maurizio Termini, insieme a Marco Arturo Romano, presidente di Federsicurezza Italia, illustreranno i dettagli del nuovo centro di formazione a Ragusa e i propri obiettivi. La giornata continuerà alle ore 12 con una serie di interventi. Sempre Maurizio Termini incentrerà il proprio discorso sugli obblighi formativi aziendali prima di lasciare la parola al medico competente Mario D’Asta che approfondirà il tema della sicurezza e formazione come assicurazione aziendale partendo proprio dalla gestione assistenziale dei lavoratori. A concludere la serie di interventi saranno infine Antonella Russo di Russo Noleggi e Giovanni Bracchitta di Sicil Scavi che proporranno le proprie testimonianze in relazione con i corsi e agli addestramenti svolti insieme a Parallelo 45. La giornata di venerdì sarà anche l’occasione di presentare il nuovo campo prova a disposizione, un’area esterna ben attrezzata, utile anche per i corsi con i mezzi pesanti come quelli utilizzati per la movimentazione terra. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 09321857922