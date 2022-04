Continuano gli appuntamenti musicali di Ibla Classica International con i coinvolgenti musicisti siciliani del “Sicily Denner Clarinet Ensemble” diretti dal maestro Salvatore Schembari. Sabato 23 aprile alle ore 18.00 sul palco del Teatro Marcello Perracchio di Ragusa un concerto di musica sinfonica e operistica. L’orchestra cameristica di fiati “Sicily Denner Clarinet Ensemble” è molto attiva sul territorio nazionale e internazionale da oltre dieci anni ed ha pubblicato tre incisioni discografiche. La loro musica, colta ed elegante, regala emozioni intense agli spettatori. L’atmosfera suggestiva che riescono a creare suonando magicamente i loro soavi strumenti, ottimamente diretti dal maestro Salvatore Schembari, riempirà la sala trasportando gli spettatori in una dimensione unica.

Salvatore Schembari, clarinettista, direttore d’orchestra e compositore, si è laureato rispettivamente presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania, il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno e il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone sempre con il massimo dei voti e la lode. Si è anche diplomato presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove ha studiato col M° Giuseppe Garbarino. Come clarinettista ha suonato presso varie orchestre e teatri italiani ed esteri. Ha al suo attivo molte pubblicazioni, con le più importanti case editrici nazionali, fra le quali spiccano i libri sul clarinetto e i brani originali per banda.

Il Sicily Denner Ensemble è nato nel 2010 per iniziativa di Salvatore Ciccotta, che ne è il direttore artistico e musicale. Il repertorio molto vasto spazia dal barocco al classico, con brani di grandi compositori che si arricchiscono con le particolari sonorità per clarinetto, ma anche musica jazz contemporanea, arrangiamenti, trascrizioni e pezzi originali per coro di clarinetti. L’ensemble di clarinettisti siciliani si è esibito per importanti festival, associazioni, enti culturali e musicali, collaborando con clarinettisti di fama mondiale.

Sul palco del Teatro Marcello Perracchio il clarinetto Piccolo in Mib Cristina Nigro, i clarinetti soprani Jessica Ficili, Orazio Costanzo, Salvatore Ciccotta, Mariaelisa Vita, Giovanni Scerra e Giuseppe Vitali, il clarinetto contralto Giovanni Maria Schembari, i clarinetti bassi Girolamo Manenti e Francesco Giaquinta, il clarinetto contrabbasso Antonio Russo, diretti dal maestro Salvatore Schembari eseguiranno di Jean – Philippe Rameau dall’Opera “Le Indie Galanti” Danza della Pace, di Giuseppe Verdi Fanta Verdi, Fantasia per coro di clarinetti, di Johannes Sebastian Bach Fuga in Sol Minore, di Giacomo Puccini Piccolo Valzer, The Best of the Simphonic Mahler: da Sinfonia n.1 “Il Titano” – Funeral March Saint-Saens: da il “Carnevale degli animali” – Royal March the Lion Dvoràk: da Danze Slave – n.8 op.46, e di Scott Joplin The Sycamore a Concert Rag.

Anche questo sesto appuntamento della XVIII Stagione Concertistica, organizzata dall’associazione Agimus, presieduta da Giuseppe Basile, nata grazie alla volontà di Giovanni Cultrera, promette di appassionare il pubblico del Teatro Perracchio. La stagione concertistica di Ibla Classica International ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa, ed è in collaborazione con Qirat, sponsor Rc Collection, Reale Mutua Agenzia di Ragusa e Rosso di Sicilia. Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – [email protected] – www. iblaclassica.it.