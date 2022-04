Dopo un’attesa durata due anni, è stato esposto in Cattedrale il simulacro della compatrona della città di Ragusa, Maria Santissima della Medaglia. “Quest’anno, i fedeli – dice il parroco della Cattedrale, il sacerdote Giuseppe Burrafato – potranno riabbracciare il simulacro della compatrona. Sarà per tutti una emozione grandissima. Ci saranno, tra l’altro, i nuovi drappi che adorneranno il carro processionale della Madonna, un momento che si annuncia molto emozionante”. Le celebrazioni hanno preso il via ieri. In particolare, nel pomeriggio, c’è stata la preghiera del Rosario e l’inizio della Novena alla Madonna della medaglia. Domani, domenica 1° maggio, le sante messe sono in programma alle 9, alle 10,30 e alle 12. Alle 18,45 ci sarà la preghiera del Rosario e coroncina, alle 19,30 la celebrazione della messa. Ogni giorno del mese di maggio, alle 9 la celebrazione della messa, alle 18,15 la preghiera del Rosario e coroncina, alle 19 la celebrazione della santa messa. Il triduo di preparazione alla festa è in programma a partire da giovedì 5 maggio e sarà predicato da padre Gianni Iacono, ocd, priore del santuario della Madonna del Carmine di Ragusa. Venerdì 6 maggio, invece, si celebrerà il 72esimo anniversario dell’istituzione della diocesi di Ragusa.