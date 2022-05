E’ stata votata ieri sera l’ultima finanziaria del Governo Musumeci di questi cinque anni. E per la prima volta, come rileva il deputato regionale del PD, Nello Dipasquale, è stata votata oltre il 10 maggio, una cosa mai successa nella storia della Sicilia.

Musumeci sempre assente: “Del resto aveva avuto il coraggio di abbandonare l’aula durante la finanziaria del covid”, rincara la dose Dipasquale.

Fino alla fine, Musumeci non c’è stato. In dieci giorni di dibattito, confronto e tempi morti, è passato 10 minuti e poi è andato via.

Inoltre, c’è stata un’altra peculiarità, rilevata da Diapasquale: “Per la prima volta in Sicilia saltando le commissioni parlamentari e quindi siamo stati costretti ad affrontare gli emendamenti non in commissione ma in aula”.

Sugli emendamenti, Dipasquale spiega che non si è potuto fare molto, nonostante avessero toccato Modica, Scicli, la zona montana, Vittoria e Ragusa e ricorda come grazie alla sua azione parlamentare è stata rinnovata la legge 61/81, dove era stata eliminata Ibla e Ortigia e lasciato solo Agrigento.

Dipasquale, con un certo rammarico, sottolinea: “Sono rimasti fuori da questa finanziaria tanti interventi: si sarebbe potuto fare di più per il Corfilac di Ragusa, per i lavoratori dell’ARAS, per i Consorzi di Bonifica… Per esempio, avevo chiesto un contributo straordinario proprio per i Consorzi di Bonifica per metterli in condizione di risolvere qualche problema, soprattutto nei confronti dei lavoratori, ma non è stato possibili. Era l’ultima occasione per il Governo Musumeci per occuparsi dei Consorzi, ma rimarrà a memoria di tutti che in questi cinque anni non si è voluto affrontare il problema con serietà. Intanto, l’ultima volta che è stato stanziato un contributo straordinario per questi Enti è stata nella precedente legislatura, durante il tanto criticato Governo Crocetta. Fortunatamente ci avviamo al termine di questa legislatura durante la quale è mancato il confronto con la maggioranza inconsistente e con il Governo. Hanno perfino battibeccato tra loro, regalando spesso ai siciliani degli spettacoli indecenti.

A tutto il popolo siciliano, quindi, rivolgo un appello: non date a Musumeci la possibilità di fare il bis come presidente della Regione. Abbiamo già visto di cosa è capace. Anzi, quanto è stato incapace!”. Questo il commento dell’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e segretario alla Presidenza dell’ARS, in merito all’approvazione della Finanziaria regionale ieri notte al parlamento siciliano”.