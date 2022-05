La Federazione Diabete Sicilia riunitasi a Catania, sabato 14 maggio 2022, ha eletto all’unanimità il nuovo Direttivo regionale, composto da nove associazioni aderenti alla Federazione.

Le Associazioni che hanno eletto i propri rappresentati sono:

Paola Lo Presti – Associazione Diabetici Nebroidea – San Piero Patti

Franco Sammarco – “Vincenzo Castelli” – Palermo

Luca Serio – ADF Associazione diabete e Famiglia – Catania

Armando Maggiari – FDG – Messina

Salvo Macca – Associazione Siracusa Diabete – Siracusa

Gianna Miceli – Aiad – Ragusa

Rosetta Noto – Insieme per il Diabete Vittoria – (RG)

Nicolò Asaro – Adim – Mazara del Vallo – Trapani

Giacomo Trapani – ADA Associazione diabetici Alcamese – Alcamo- Trapani

Presenti all’Assemblea tutte e dodici le Associazioni che compongono la Federazione siciliana.

Le Associazioni si sono ritrovate dopo la lunga “interruzione” dovuta alla pandemia che ha penalizzato le attività della Federazione. Tuttavia, il clima è stato di grande entusiasmo e voglia di ripartire con tanti buoni propositi per raggiungere gli obiettivi che la FDS si è data fin dalla sua costituzione nell’anno 2018.

I lavori della giornata sono stati aperti dal presidente dimissionario, Armando Maggiari, che ha ribadito – «Sono molto contento di essere oggi qui con tutte le Associazioni che fanno parte della nostra Federazione. La nostra presenza testimonia che c’è la voglia di riaffermare il nostro impegno a favore delle istanze delle persone con il diabete. Novità importanti accompagneranno le nostre attività a partire dal Pnrr che presenta un nuovo modo di organizzare l’assistenza sanitaria anche nella nostra Regione: le case e gli ospedali di comunità e le COT – Centrali Operative Territoriali.»

Il dibattito è stato davvero ricco di spunti ma l’elemento determinante e comune – nei vari interventi – è stato quello di voler ripartire per diventare una realtà – la Federazione – di riferimento per le persone con il diabete ma è anche una voce, un ponte per portare avanti le richieste nei confronti delle Istituzioni regionali e territoriali per garantire un’assistenza sanitaria omogenea in tutta la Regione

Garantire Conoscenza e Informazione alle persone – e ai loro familiari – che devono vivere con questa patologia cronica e spesso affrontare le complicanze.

La Federazione è una realtà che potrà – vista la presenza di tutti i territori provinciali – dare un forte impulso per un cambiamento nella gestione della patologia.

Prossimamente, il 24 e 25 giugno a Ragusa – il Direttivo si riunirà per eleggere il presidente e i vice presidenti e affidare gli incarichi di segretario e tesoriere.

Le altre Associazioni che compongono la Fds sono:

AMADIAB di Agrigento; Stili di Vita di Palermo e Associazione diabetici Eschilo di Gela (CL).