Venerdì 3 giugno alle ore 19 si terrà un incontro dal titolo “Testimonianze, storie e progetti della legge su Ibla dal 1981 ad oggi”. Modera l’incontro Giovanni Gurrieri, direttore di San Bartolomeo-sistemi culturali.

Intervengono:

L’onorevole Giorgio Chessari (l’intuizione politica della L.R 61/81)

Dott. Andrea Ottaviano (Storia del quartiere e della chiesa di San Bartolomeo)

Dott. Emilio Dipasquale (la riqualificazione dei centri storici: la legge su Ibla)

Dott. Carmelo Arezzo (i beni culturali: acceleratore per lo sviluppo sostenibile)

A seguire, sarà inaugurata la mostra “Interventi di recupero e rifunzionalizzazione della chiesa di San Bartolomeo).

“Era il settembre del 2016 quando per la prima abbiamo aperto la porta di questo luogo: è stato amore a prima vista.

Sono trascorsi anni ma, passo dopo passo, abbiamo raggiunto gli obiettivi preposti.

Quello che vi presentiamo è senz’altro uno di questi e riguarda uno scorcio fondamentale della nostra storia.

Per raccontarvi ciò abbiamo l’onore di avere come ospiti coloro i quali, della nostra città e del suo prezioso patrimonio, se ne sono presi cura da sempre e continuano tutt’oggi tracciando il sentiero per le appassionate e future generazioni.

In compagnia dell’On. Giorgio Chessari, del Dott. Andrea Ottaviano, del Dott. Carmelo Arezzo e del Dott. Emilio Dipasquale affronteremo i temi legati al ruolo del patrimonio artistico culturale nella nostra città: gli strumenti che negli anni sono stati adottati; i progetti in divenire; le prospettive e i nuovi approcci per la riqualificazione dei luoghi abbandonati.

Per l’occasione sarà inaugurata la mostra “Interventi di recupero e rifunzionalizzazione della Chiesa di San Bartolomeo”: un percorso illustrato dedicato alle azioni e alle opere che si sono succedute dal 1985 ad oggi.

Vi aspettiamo venerdì 3 giugno alle ore 19.00 presso la nostra sede”.