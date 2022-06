Si terrà a Rosolni, il 3, 4 e 5 giugno 2022 dalle ore 18,30 la mostra personale di Pierre Gauthier dal titolo “Collezione Sogni”, in contrada Ritillini.

Pierre Gauthier è nato in Belgio ma vive da anni in Italia ed è innamoratissimo della Sicilia.

Dopo aver studiato da stilista, ha aperto un suo laboratorio di alta moda a Bruxelles, attività durata dal 1988 al 2014. Successivamente si è trasferito in Sicilia dove si dedica alla decorazione.

È un decoratore a tutto tondo: ciò che tocca acquista un valore estetico e spirituale.

Il suo infallibile buon gusto, educato alla Scuola di Stilismo di Bruxelles, diventa istinto, forza creativa ed esplosiva.

I suoi lavori, mai fine a sé stessi, raccontano storie di un mondo surreale, un mondo parallelo dove tutto è colore, tutto è natura, tutto è sospeso in una luce benefica.

Le sue sapienti mani sanno impreziosire magnificamente tessuti che diventano cuscini, arazzi, abiti. Abiti degni di una regina: infatti per anni, diventa stilista ed uno dei sarti personali della Regina Mathilde del Belgio.

La sua carriera da stilista è ricca di successi internazionali: India, Hong Kong, Libano, Francia.

Pierre Gauthier al momento si dedica alla decorazione di pareti, quadri e oggetti d’arredo, con pura libertà di espressione, priva di ogni schema.