Un seminario di formazione dedicato interamente ai percorsi di neuroriabilitazione, quello organizzato dall’ASP di Ragusa, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Ragusa, sabato 11 giugno 2022.

Inizio dei lavori ore 8:30 sede di Palazzo Spadaro, via Francesco Mormino Penna – Scicli.

Il seminario formativo si prefigge di evidenziare, all’interno dei percorsi di neuroriabilitazione di patologie invalidanti, il trattamento integrato con tecnologia robotica.

L’esperienza clinica della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione – direttore Maurizio Florida – ospedale “Busacca” di Scicli – mette in evidenza l’utilizzo della tecnologia robotica come un’arma decisamente valida nella lotta contro la disabilità che consente di realizzare protocolli personalizzati e di misurare in modo oggettivo le risposte, migliorando il risultato di ogni progetto riabilitativo.

«Scopo del percorso formativo – ha sottolineato il dott. Floridia – è quello di portare a conoscenza del mondo medico e soprattutto dei Medici di Medicina Generale – MMG – le applicazioni della tecnologia robotica, fornendo concrete indicazioni sul suo utilizzo nel contesto della riabilitazione neuromotoria, in persone con esiti di ictus cerebrale in cui si sono evidenziati i positivi effetti di tale trattamento in ogni fase della malattia.»

L’intera mezza giornata prevede due sessioni di lavoro.

La prima parte, dopo la presentazione del corso e i saluti istituzionali, affronterà i temi della “Riabilitazione neuromotoria tra obiettivi aziendali e umanizzazione delle cure”; “L’importanza della riabilitazione nel paziente colpito da ictus. In questa sezione saranno presentati i dati della campagna “Strike on stroke” della ISA – AI”. Altro argomento la “Presa in carico riabilitativa del paziente post stroke: percorsi riabilitativi” e, infine, “Integrazione della tecnologia robotica nel trattamento riabilitativo del paziente con esiti di ictus cerebrale”.

Nella seconda sessione gli argomenti trattati: “Esperienza clinica e casistica della U.O.C. Medicina riabilitativa ospedale di Scicli nel trattamento integrato di pazienti con esito di stroke” e “Encefalite post infezione Sars-cov 2, trattamento riabilitativo multidisciplinare: case report”.