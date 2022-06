Il tempo dello stare assieme, il tempo dell’aggregazione e del divertimento. Con questo spirito, ha preso il via, ieri sera a Ragusa, nella chiesa del Preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, la quinta edizione del torneo misto di calcio balilla umano. Un appuntamento che già negli anni scorsi, prima della pandemia, ha riscosso grande successo e che, anche stavolta, non ha tradito le attese. Anzi, se possibile i partecipanti sono stati in numero maggiore a testimoniare il fatto che c’è tanta voglia di vivere la socialità, lo scambio con l’altro, anche in occasioni a prima vista semplici come può apparire un torneo del genere. E in questo senso attenzione alta anche con la prima serata della sagra della salsiccia. Intanto, ieri sera, ha preso il via il triduo predicato dal cancelliere vescovile della diocesi di Ragusa, il sacerdote Paolo La Terra, sul tema “L’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia”. Oggi si prosegue con l’adorazione eucaristica dalle 9 alle 18. Alle 15 è prevista la coroncina alla Divina Misericordia. Quindi, alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario e alle 19 la santa messa presieduta dal cancelliere vescovile. Alle 20,30, poi, si proseguirà con il secondo appuntamento del torneo misto di calcio balilla umano e con la seconda serata della sagra della salsiccia. Domani, dalle 9 alle 18 adorazione eucaristica, alle 18,15 la recita del Rosario e alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Paolo La Terra. Poi, alle 20,30, si concluderà la quinta edizione del torneo misto di calcio balilla umano e ci sarà la serata finale della sagra della salsiccia. Il parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli, ringrazia l’Amministrazione comunale di Ragusa, con in testa il sindaco, il comando della polizia locale, l’associazione nazionale polizia penitenziaria e tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita della festa.