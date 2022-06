Da oggi le fasi clou della festa in onore di Sant’Antonio di Padova nell’omonima parrocchia di Comiso. Accesa in queste ore, intanto, l’illuminazione artistica accanto alla parrocchia e in via degli Eucalipti, a cura della ditta Eurolux di Giuseppe Lo Faro. Ieri ha preso il via il triduo in preparazione alla solennità liturgica del santo predicato dal frate Giuseppe Damigella o.p. proveniente dal convento San Domenico di Catania e animata dal movimento dei Focolari. Oggi, alle 18, ci sarà la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Il padre predicatore sarà disponibile per le confessioni. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta sempre dal padre predicatore e animata dal movimento Neocatecumenale. Domani, alle 18, il Rosario meditato e la tredicina. Anche in questa circostanza, il padre predicatore sarà disponibile per le confessioni. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal predicatore e animata dal gruppo Msac: riceveranno la benedizione i bambini battezzati nel corso dell’anno. Inoltre, alle 20,30, sul sagrato della chiesa, spettacolo ed esibizione della scuola “Artedanza Tersicore” diretta dalla maestra Roberta Piccilli. Ospite della serata la giovane cantautrice comisana Federica Bonifacio. Durante la serata, sagra dei panini con la salsiccia.