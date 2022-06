Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota stampa inviata dal consigliere comunale di Ragusa del gruppo INSIEME, Giorgio Mirabella:

“Ancora una volta il Sindaco Cassi sbaglia il tiro. Testardo come pochi insiste nel difendere scelte (Zona a traffico limitato) che non risultano in linea con la dotazione delle infrastrutture necessarie alla loro stessa istituzione.

Il Sindaco Cassi dovrebbe sapere che il tanto agognato parcheggio a Ibla che consentirebbe quello si di potere pensare alla istituzione di una moderna ZTL non è stato ancora realizzato nonostante i roboanti annunci che la città è stata costretta a dovere leggere. Periodicamente il Sindaco Cassi esce fuori dal cilindro un argomento per provare ad obnubilare le menti dei Ragusani.

Il palazzo Tumino nuovo centro focale del rilancio del centro storico superiore e poi la riqualificazione dello scalo merci e poi il parcheggio di Ibla e poi la riqualificazione di Carmine -Putie, e poi il Teatro Concordia e poi la riqualificazione de Foro Boario ed ora la ZTL. Adesso contrariato da chi la pensa diversamente entra in aspra polemica con il maestro Moltisanti adducendo scuse pretestuose per fare valere la sua ragione. In verità sarebbe bastato chiedere al maestro Moltisanti e alla comunità tutta scusa per la inadeguatezza totale nell’amministrare la città. Il Sindaco Cassi’ nello sport come atleta si è distinto, ha vinto tanto ma in politica ha perso. Non servono le chiacchiere ma i fatti ed in questi 4 anni di fatti non ne abbiamo registrato. L’estate è arrivata (ed ogni anno ricordiamo al Sindaco arriva sempre nello stesso periodo!!) ma i tanti problemi più volte segnalati sono ancora all’ordine del giorno: i viali di ingresso alla città risultano assolutamente non curati e pieni di sterpaglie, permane il divieto di utilizzo dell’acqua a Marina di Ragusa, e le blatte si prolificano. È ora che il Sindaco Cassì prenda consapevolezza che la politica non è un gioco. Occorre dare risposte compiute ai bisogni dei cittadini. Nulla altro serve. a meno che non si voglia continuare a spacciare il falso per vero, e l’ordinario per lo straordinario. Bisogna invertire la rotta. E se lui non è capace ci facciamo carico di chiedere noi scusa al maestro Moltisanti. È il minimo che la città possa fare. Per trent’anni ha portato alla ribalta internazionale il nome di Ragusa. La manifestazione nelle diverse edizioni è sempre più cresciuta fino a diventare un appuntamento di eccellenza atteso da tutti. Caro Maestro Moltisanti occorre farsene una ragione:adda passa’ a nuttata. Il tempo per fortuna passa inesorabilmente e tra un anno la città finalmente potrà essere, speriamo, restituita ad amministratori più capaci. Attendiamo fiduciosi”.