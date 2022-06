Domani è il giorno della grande festa nella parrocchia del Preziosissimo sangue di Gesù a Ragusa. Domani è il giorno della processione eucaristica che torna dopo due anni di interruzione e, tra l’altro, cade nel giorno della solennità della Santissima Trinità. Alle 9 e alle 11 sono in programma le sante messe. Alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario mentre alle 19 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli. Al termine della celebrazione avrà inizio la solenne processione eucaristica con la partecipazione del diacono Giovanni Agostini che porterà il Santissimo Sacramento. Questo l’itinerario della processione: via Ettore Fieramosca, via Germania, via ing. Rondine, via Colleoni, ancora via Fieramosca e rientro in chiesa con solenne benedizione eucaristica. Alle 21,30 marce sinfoniche eseguite dal corpo bandistico Alessandro Scarlatti Città di Chiaramonte Gulfi diretto dal maestro Sebastiano Gurrieri. Il parroco ha invitato i parrocchiani abitanti nelle vie percorse dalla processione eucaristica a predisporre luci, fiori e drappi all’esterno delle proprie case.