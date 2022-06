Sono ancora dati parziali che tengono conto di circa il 40% dello scrutinato. Nei comuni montani si profila all’orizzonte la vittoria schiacciante di Cutello, secondo posto per Iacono, terzo per il sindaco uscente Sebastiano Gurrieri.

A Giarratana è in testa Bartolo Giaquinta, sindaco uscente, sullo sfidante Iacono. Anche a Monterosso è in testa il sindaco uscente Salvatore Pagano sullo sfidante Paolo Amato. Terzo posto per Santino Benincasa.